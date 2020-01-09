شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولي يعلق أنشطته العسكرية ضد داعش للتركيز على حماية قواعده بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت " فضائية " العربية فى خبر عاجل لها أن التحالف الدولي قرر تعليق أنشطته العسكرية ضد داعش للتركيزعلى حماية قواعده في العراق .

جاء ذلك على خلفية الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدة (عين الأسد) الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة؛ ردًا على مقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني.

وكان مسؤول عسكري أمريكي كشف ، أن الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخى الذى شنته إيران على قواعد عسكرية تضم قوات امريكية فى العراق، مضيفا بأن "التحذير كان مبكرًا بما يكفي لتشغيل صافرات الإنذار وابتعاد العناصر عن طريق الأذى والنزول إلى الغرف المحصنة تحت الأرض "

وقال وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، إن إيران هاجمت القاعدة الأمريكية التي استغلتها واشنطن لشن هجوم علينا .

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وأوضح ظريف - فى تغريدة على تويتر عقب إطلاق الحرس الثوري الإيراني عشرات الصواريخ على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق ردا على اغتيال قاسم سليماني ورفاقه - أن ايران ووفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، اتخذت خطوات دفاعية مناسبة في إطار الدفاع عن النفس .

ومن جانبه أكد نائب رئيس وزراء إسبانيا"نقلنا بعض قواتنا من العراق إلى الكويت" فيما أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أنه "لايوجد إصابات في صفوف قواتنا "

فيما قررت الخطوط الفرنسية تعليق جميع رحلاتها في الأجواء الإيرانية والعراقية بالإضافة الى قرار، الخطوط الجوية الأوكرانية بتعليق رحلاتها إلى طهران لأجل غير مسمى على خلفية سقوط طائرة الركاب الأوكرانية وعلى متنها 180 شخص، حيث سقطت اليوم طائرة أوكرانية من طراز بوينج 737 وعلى متنها 180 شخصا بعد إقلاعها من مطار الإمام الخمينى فى إيران .