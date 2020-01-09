شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى فى العراق ينفى استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي، استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ، مضيفا فى تصريحات نقلتها قناة العربية اليوم الخميس: الحديث عن استهداف الحشد الشعبي المنطقة الخضراء كلام عارٍ عن الصحة ، وقد يكون تصرفًا انفعاليًا وفرديًا أو محاولة من البعض لتشويه سمعة الحشد وخلط الأوراق ، وكانت سقط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد أمس دون وقوع خسائر بشرية.

وقال الجيش العراق في بيان، مساء أمس الأربعاء، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية.وأضاف البيان أن "سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية وسنوافيكم التفاصيل لاحقا". بحسب "رويترز".

وقالت وكالة "سبوتنيك" للأنباء، أن قصفا استهدف مقر الحكومة العراقية، وأن السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، قوله بتعرض المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار.

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وحسب المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، مبينا أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف.

وأضاف المصدر، أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية.