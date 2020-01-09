اليابانيون يتمكنون من إنتاج بصل خال من المواد المسببة للدموع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

في عام 2016 تمكن اليابانيون من إنتاج بصل خال من المواد المسببة للدموع، وكان ذلك مثار دهشة الكثيرين، لكن الجديد هذه المرة إنتاج مشروب غازي بطعم البصل، يشبه الليمونادا.



وعلى الرغم من أن البصل لا يبدو من الخضراوات المثالية ليكون مشروبا غازيا، لما تمتع به من رائحة نفاثة ومذاق لاذع، فإن اليابانيون تمكنوا بالفعل من إنتاج عصير غازي بطعم البصل، له مذاق حلو بشكل غير عادي.

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وينتظر ملايين اليابانيين توفر مشروب البصل الغازي في الأسواق من أجل تذوقه، بعد ان طرحته الشركة المصنعة على نطاق محدود لمعرفة مدى تقبل الناس له.

ويتكون مشروب البص الغازي من البصل والماء والليمون والعسل، ويمكن شربه كما هو، أو إضافته إلى مشروبات غازية أخرى من أجل إعداد كوكتيل منعش.

وقال عدد ممن أتيحت لهم فرضة تناول عصير البصل إنه المشروب تنبعث منه رائحة البصل تماما، لكنهم قالوا إن طعمه يشبه إلى حد كبير التفاح، خاصة أن مذاقه حلوا.