- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. زهرة المنصورة ضحية تحرش إحتفالات رأس السنة توضح حقيقة إنبساطها بما حدث لها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أوضحت زهرة المنصورة، معنى تصريحها في برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بإنها مبسوطة بما حدث لها في إحتفالات رأس السنة .
قالت زهرة المنصورة “الفتاة المتحرش بها جماعيًا في احتفالات رأس السنة إنها مبسوطة بما حدث لها، ولم يحدث لبنت أخرى.
وأنشئت “زهرة” الفتاة التي تم التحرش بها ليلة رأس السنة في مدينة المنصورة، قناة باسمها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، للرد على منتقديها والمتدخلين في حياتها الشخصية وأسلوبها في الحديث واللبس، للتبرير لما حدث من تحرش.
وأشارت زهرة إلى أنها تقصد بعبارة “أنا مبسوطة إني حصلي كده”، في مداخلة لها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، إلى أنها تقصد أنها لم تكن تتمنى أن ترى أي بنت أخرى هذا الموقف وأنه حدث لها لأنها قوية وقادرة على المواجهة”.
وقد أمرت نيابة قسم أول المنصورة، إخلاء سبيل 9 شباب مشتبه بهم في واقعة التحرش الجماعي بفتاة المنصورة ليلة رأس السنة في منطقة حي الجامعة، ظهروا في فيديوهات كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، حيث استدعي الفتاتين ولم تتعرفا على أي منهم.
وكان قد خرج 7 متهمين في قضية التحرش بفتاة المنصورة ليلة رأس السنة، من قسم أول المنصورة، الثلاثاء، وتسلموا كافة متعلقاتهم، وذلك عقب انتهاء الإجراءات والفحوصات اللازمة لإخلاء سبيلهم وتنفيذ قرار النيابة العامة.
وكانت الفتاتين “زهرة” و”مي” قد أسقطتا الدعوى الجنائية عن المتهمين السبعة، بعد أن نفوا أمام النيابة أن يكون المتهمون هم المتحرش بهم، وأن المتحرشين الفعليين، بأوصاف مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. زهرة المنصورة ضحية تحرش إحتفالات رأس السنة توضح حقيقة إنبساطها بما حدث لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.