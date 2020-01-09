الصين تؤكد التوقيع على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة في واشنطن الأسبوع المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بكين الخميس أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتوقيع على اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري مع الولايات المتحدة الهادف لخفض التصعيد في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

وأفادت وزارة التجارة الصينية بأن ليو، كبير المفاوضين الصينيين في الحرب التجارية مع واشنطن، سيزور العاصمة الأمريكية من الاثنين حتى الأربعاء. ويأتي الإعلان بعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن البلدين سيوقعان على الاتفاق المصغر في 15 كانون الثاني/يناير.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ إنه «بدعوة من الولايات المتحدة، سيقود ليو هي وفداً يزور واشنطن من 13 كانون الثاني/يناير حتى 15 كانون الثاني/يناير للتوقيع على اتفاق المرحلة الأولى». وأضاف «يتواصل الطرفان عن قرب بشأن التفاصيل المرتبطة بالتوقيع»، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل. وأفاد مسؤولون أمريكيون وصينيون أن الاتفاق يشمل بنوداً تتطرق إلى حماية الملكية الفكرية والمنتجات الغذائية والزراعية والخدمات المالية والعملات الأجنبية إضافة إلى بند مرتبط بحل النزاعات. وخفّض ترامب بدوره أو ألغى بعض الرسوم الجمركية التي كان فرضها على عدة سلع صينية.