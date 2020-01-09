شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تؤكد التوقيع على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة في واشنطن الأسبوع المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بكين الخميس أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتوقيع على اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري مع الولايات المتحدة الهادف لخفض التصعيد في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.
وأفادت وزارة التجارة الصينية بأن ليو، كبير المفاوضين الصينيين في الحرب التجارية مع واشنطن، سيزور العاصمة الأمريكية من الاثنين حتى الأربعاء. ويأتي الإعلان بعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن البلدين سيوقعان على الاتفاق المصغر في 15 كانون الثاني/يناير.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ إنه «بدعوة من الولايات المتحدة، سيقود ليو هي وفداً يزور واشنطن من 13 كانون الثاني/يناير حتى 15 كانون الثاني/يناير للتوقيع على اتفاق المرحلة الأولى». وأضاف «يتواصل الطرفان عن قرب بشأن التفاصيل المرتبطة بالتوقيع»، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل. وأفاد مسؤولون أمريكيون وصينيون أن الاتفاق يشمل بنوداً تتطرق إلى حماية الملكية الفكرية والمنتجات الغذائية والزراعية والخدمات المالية والعملات الأجنبية إضافة إلى بند مرتبط بحل النزاعات. وخفّض ترامب بدوره أو ألغى بعض الرسوم الجمركية التي كان فرضها على عدة سلع صينية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تؤكد التوقيع على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة في واشنطن الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.