شكرا لقرائتكم خبر عن حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 بدون «مقدم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، الأربعاء أن حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، والتي ستقام في التاسع من شباط/فبراير المقبل، ستجري من دون مقدم للسنة الثانية على التوالي.
وقالت رئيسة البرامج الترفيهية في المحطة كاري بورك: «قررنا ألا يكون هناك مقدم للنسخة الحالية من حفل توزيع جوائز الأوسكار، لنعيد النجاح الذي حققته هذه الخطوة العام الماضي». وجرى حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي، من دون مقدم للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً بعد انسحاب الممثل والفكاهي كيفن هارت إثر جدل حول تغريدات سابقة له اعتبرت معادية للمثليين. وفي النهاية، اعتبر الحدث ناجحاً وحظي بزيادة في نسبة المشاهدة مقارنة بالعام الذي سبقه.
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