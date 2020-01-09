ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. واستمرار حذر المستثمرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب الخميس، في الوقت الذي فضل فيه المستثمرون الإبقاء على المعدن الأصفر الذي يعدّ ملاذاً آمناً، على الرغم من تراجع احتمالات تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن خفف الطرفان من حدة موقفهما.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1557.34 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار 2013 عند 1610.90 دولار الأربعاء، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1559.80 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لا يتعين على الولايات المتحدة بالضرورة الرد عسكرياً على هجوم إيران على قوات أمريكية بالعراق، بينما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الهجمات «استكملت» رد طهران على مقتل قاسم سليماني.

وقال إيليا سبيفاك، كبير خبراء العملة لدى «ديلي إف.إكس»، إنه بعد الإشارة من الجانبين لسعيهما لنزع فتيل الأزمة «هناك درجة من الارتياح في الأسواق». وأضاف، «لم نرَ تصعيداً فورياً، على الرغم من أنه ليس دقيقاً أن نقول بأنه لن يحدث، ذلك الخطر موجود».

وارتفع الذهب، الذي يعتبر استثماراً آمناً في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، 2.4 في المئة، الأربعاء، وتجاوز مستوى 1600 دولار للأوقية، بعد هجمات إيران.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاديوم ذروة قياسية عند 2149.50 دولار للأوقية، بفضل استمرار مخاوف بشأن المعروض، وصعد في أحدث تعاملات 1.8 في المئة إلى 2142.51 دولار للأوقية.

واستقرت الفضة عند 18.08 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر/ أيلول عند 18.85 دولار أمس الأربعاء، بينما ارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 955.61 دولار.