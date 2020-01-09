الصين تفتح الباب أمام الشركات الأجنبية للتنقيب على النفط والغاز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين الخميس، أنها ستسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في عمليات التنقيب وإنتاج النفط والغاز على أراضيها في قرار وصف بأنه خطوة «إصلاحات كبرى». وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى الصين لفتح مزيد من قطاعات الاقتصاد التي تهيمن عليها شركات حكومية أمام الشركات الخاصة. وتهيمن على سوق النفط والغاز في الصين جهات حكومية مثل «الشركة الوطنية الصينية للنفط»، والمؤسسة الصينية للبتروكيماويات (سينوبيك). وفي السابق، كان بإمكان الشركات الأجنبية دخول هذا القطاع بالعمل مع شركات صينية مثل مؤسسات مملوكة من الحكومة.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية، إن الشركات الأجنبية المسجلة في الصين مع صافي أصول لا يقل عن 300 مليون يوان (43 مليون دولار) ستكون مؤهلة للحصول على حقوق لعمليات التنقيب على النفط والغاز. وسيبدأ العمل بالقرار اعتباراً من الأول من أيار/مايو وسيشمل أيضاً الشركات المحلية.

وأكد نائب وزير الموارد الطبيعية لينغ يومينغ في مؤتمر صحفي على أن «الانفتاح أمام المؤسسات المحلية والأجنبية خطوة إصلاحية كبرى».

وأشار إلى أن تراخيص عمليات التنقيب ستكون صالحة لخمس سنوات. وسيكون كل تمديد لخمس سنوات أيضاً. وعندما تتقدم الشركات بطلب لتجديد حقوق التنقيب، سيتم تخفيض مساحة التنقيب بنسبة 25 في المئة.