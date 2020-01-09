شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن الحداد الوطني اليوم على ضحايا الطائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حكومته تدرس عدة أسباب محتملة وراء تحطم الطائرة في إيران مما أسفر عن مقتل 176 شخصاً من عدة دول( 82 إيرانياً و63 كندياً و11 أوكرانياً و10 سويديين وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين).

وفي بيان تلفزيوني ليل الأربعاء، طلب زيلينسكي التوقف عن التكهنات ونظريات المؤامرة والتقييم المتسرع بشأن تحطم الطائرة. كما أعلن اليوم التاسع من يناير/ كانون الثاني حداداً وطنياً. وقال إنه سيتحدث هاتفياً مع الرئيس الإيراني لتعزيز التعاون في التحقيق بشأن سبب التحطم.

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