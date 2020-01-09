شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تدعو لعملية إجلاء جماعي مع اشتعال حرائق الغابات مرة أخرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت السلطات الأسترالية الخميس، لإجلاء جماعي آخر من جنوب شرق البلاد المكتظ بالسكان، في الوقت الذي أجج فيه ارتفاع درجات الحرارة حرائق الغابات الهائلة، الأمر الذي شكل تهديداً على عدة بلدات وتجمعات محلية.
وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل آندروز، في إفادة بثها التلفزيون: «إذا تلقيتم تعليمات بالرحيل، فعليكم أن ترحلوا. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان سلامتكم. الوضع خطر في بعض هذه المناطق. ولا نستطيع ضمان سلامتكم».
ووفقاً للحكومة المركزية، لقي 27 شخصاً حتفهم في الوقت الذي التهمت فيه الحرائق المستعرة أكثر من 25.5 مليون فدان من الأراضي.
وتشرد آلاف الأشخاص، بينما اضطر آلاف آخرون للإجلاء أكثر من مرة بسبب شدة الحرائق. وكان سكان بلدة مالاكوتا الساحلية بولاية فيكتوريا، من بين الذين جرى نصحهم مرة أخرى بالهرب، حيث تقطعت السبل بالآلاف على الشاطئ لأيام.
وقال مارك تريجيلاس الذي أمضى ليلة رأس السنة على قارب بينما دمرت الحرائق معظم بلدته: «إذا هربنا فإلى أين نذهب؟». وأضاف، «الكهرباء تعود ببطء، لكن الجميع يعتمد على مولدات والوقود نفد من أغلب الناس، لذا يعتمد أغلبية سكان البلدات على ركوب الدراجات».
كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا تدعو لعملية إجلاء جماعي مع اشتعال حرائق الغابات مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.