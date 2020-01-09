شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدرس مستقبل الاتفاق النووي مع عدم امتثال إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بلاده تدرس مستقبل الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 بسبب عدم امتثال طهران «الشديد».

وقال دبلوماسيون بريطانيون إن القوى الأوروبية التي لا تزال تساند الاتفاق ستشدد موقفها على الأرجح. وقالت إيران إنها ستقلص التزاماتها بموجب الاتفاق بدرجة أكبر بعد اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني في غارة جوية فجر الجمعة في بغداد.

وذكر راب «إننا ملتزمون بشكل واضح بخطة العمل الشاملة المشتركة، لكننا وصلنا إلى نقطة كان فيها «عدم الامتثال شديداً للغاية» في أحدث الخطوات التي اتخذتها إيران ومن الواضح أننا سندرس بجدية ما يجب أن يحدث بعد ذلك».

وأضاف «نريد أن نرى إيران تعود إلى الامتثال الكامل».

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