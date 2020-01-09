100 فعالية في «هاي أبوظبي» 25 فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت اللجنة المنظّمة ل «مهرجان هاي أبوظبي» أمس، عن برنامج فعاليات الدورة الأولى من المهرجان خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير المقبل، بدعم من وزارة التسامح، وبمشاركة مجموعة بارزة من الحائزين على الجوائز من الكتّاب والصحفيين والمؤرخين وصنّاع الأفلام والفنانين خلال برنامج حافل من الطراز العالمي تتخلله نحو 100 فعالية على مدار أربعة أيام. ويكرّس المهرجان برنامجاً تعليمياً حيوياً يرحب بمشاركة أكثر من 70 مدرسة محلية، بما يضمن إلهام آلاف الطلاب ممن تتراوح أعمارهم بين 7 و16 عاماً الناطقين باللغات العربية والإنجليزية والهندية والفلبينية.

ويضم المهرجان على مدار أربعة أيام سلسلة واسعة من الحوارات المثمرة بحضور نخبة دولية من أبرز الكتاّب والمفكرين المعاصرين الذين يرصدون واقع العالم اليوم والصورة التي قد يؤول إليها مستقبلاً. وبجانب ذلك، سيستضيف المهرجان عروضاً سينمائية، بالشراكة مع «بي بي سي العربية»، والتي ستعكس المواقف الاجتماعية والسياسية في العالم العربي، بينما ستكون العروض الموسيقية والشعرية محطتا البداية والنهاية لفعاليات المهرجان.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح: «سوف يكون المهرجان احتفالاً مهماً بالتسامح والتبادل الثقافي الهادف، وعلامة مهمة في سعينا الدائم في الإمارات من أجل بناء علاقات إيجابية مع الجميع، وسيسهم المهرجان في دعم المكانة المرموقة للإمارات، باعتبارها مركزاً عالمياً للثقافة والفنون.»

وأضاف: «أدعو الجميع إلى حضور المهرجان، بعقل مستنير وقلب مفعم بالحيوية لاغتنام هذه الفرصة من أجل المشاركة في الأفكار والمناقشات والأنشطة، آملاً أن تتجسد روح الأخوة الإنسانية التي تسود مجتمع أبوظبي في فعاليات المهرجان كافة، وأن تمتد هذه الروح الوثابة إلى العالم كله.»

يشارك في المهرجان نخبة من الكتّاب الحائزين على جوائز من جميع أنحاء العالم لمناقشة تأثير السرد الروائي، ومن بينهم الكاتب النيجيري الحاصل على جائزة نوبل للآداب وول سوينكا، والروائية المصرية أهداف سويف، والكاتب الفلبيني ميجيل سيجوكو والشاعرة والكاتبة الباكستانية فاطمة بوتو والروائية اللبنانية هدى بركات، فضلاً عن الكاتبة العمانية جوخة الحارثي الحاصلة على جائزة «مان بوكر الدولية»، والكاتبة البريطانية برناردين إيفاريستو التي نالت جائزة بوكر الأدبية، بالإضافة إلى أحمد سعداوي (العراق)، ونجوى بن شتوان (ليبيا) ويوسف رخا (مصر) ومحمد حسن علوان (المملكة العربية السعودية).

ويبرز ماضي ومستقبل الأدب العربي من بين المواضيع التي ستناقشها جلسات تتضمن حوارات غنية تضم ممثلين عن الشارقة - العاصمة العالمية للكتاب - و«مهرجان طيران الإمارات للآداب»، و«صالون الملتقى الأدبي» في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة، ودار «كلمات» للنشر والتوزيع.

يناقش المهرجان دور المؤرخين المهم في تسليط الضوء على أبرز القضايا المعاصرة في سياقها، حيث تتحدث المؤرخة البريطانية بيتاني هيوز عن إعادة بناء التراث السوري، فيما يتناول بيتر فرانكوبان مسارات طريق الحرير الجديدة. وتروي جونج تشانج قصة الصين وعظمتها في القرن العشرين، بينما يناقش شاشي ثارور هويته الهندوسية، ويتحدث ويليام دالريمبل عن البريطانيين في الهند.

وسيتطرق الفيزيائي الفرنسي كريستوف جلفارد إلى مواضيع المكان والزمان، فيما يتحدث الطبيب الفلسطيني عز الدين أبو العيش عن العلاقة بين الصحة والسلام. وسيكشف ماركوس دو سوتوي، أستاذ الفهم العام للعلوم في جامعة أوكسفورد، عن أسرار الهندسة والرياضيات. وستتحدث رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، عن الاستعدادات العالمية للظروف المناخية الطارئة.

وسيستقبل المهرجان آلاف الطلاب والمعلمين القادمين من أكثر من 70 مدرسة محلية من أنحاءأبوظبي كافة ، ومدينة خليفة والعين والباهية والشامخة وبني ياس والفلاح والسعديات ومدينة محمد بن زايد وجزيرة ياس.

ويتعاون المهرجان مع جامعة زايد، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي.