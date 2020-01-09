النخبة الحضرمية تكشف مخبأ أسلحة ومتفجرات لتنظيم القاعدة

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وبحسب بيان المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية باشرت شعبة الألغام عملها بإرسال وحدة هندسية متخصصة لتفقد المكان ونقل محتويات ذلك المخبأ السري من ألغام ومتفجرات وقذائف.
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فيما تأتي العملية عقب توافر معلومات استخباراتية دقيقة، ويعتبر المخبأ من أحد أهم المخابئ الإرهابية الذي كانت تستخدمه القوى المتطرفة لتخبئة أدوات الموت والقتل والدمار، والذي يبعد أمتارا قليلة عن أحد معسكرات المنطقة العسكرية الثانية.
الجدير بالذكر أنه خلال المرحلة الماضية أحبطت قوات النخبة الحضرمية العديد من العمليات كتهريب الأسلحة، والقبض على مطلوبين أمنيين، وإحباط عمليات إرهابية.
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مقدم من: بي بي سي
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أهم الحقائق والأرقام حول الأسلحة النووية في العالم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.