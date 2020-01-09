شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر قضائى : لن يستجوب غصن مرة أخرى لحين أستلام ملفه من اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، نقلا عن مصدر قضائى فى لبنان، أن النائب العام اللبنانى طلب ملف غصن من اليابان بما فى ذلك لائحة الاتهامات ضده، مؤكدا أن القضاء اللبنانى لن يستجوب غصن مرة أخرى لحين استلام ملفه.

وهرب غصن، من اليابان إلى لبنان مسقط رأسه الشهر الماضى بينما كان ينتظر محاكمة بتهم عدم الكشف عن إيراداته وانتهاك الثقة وإساءة استغلال موارد الشركة، وهي اتهامات ينفيها كلها.

كان محامى رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، قال اليوم الخميس، إن غصن مرتاح للغاية للمسار القانوني في لبناني، بعد أن تم استجوابه بشأن مذكرة من الشرطة الدولية (الإنتربول) صدرت بطلب من اليابان لاعتقاله بتهم ارتكاب جرائم مالية.

وقال كارلوس أبو جودة وهو محام مقيم في بيروت ويمثل غصن لتلفزيون (إم.تي.في) اللبنانى، إن فريق الدفاع عنه يشعر بالارتياح للإجراءات في بيروت ولكن الأهم من ذلك هو أن غصن نفسه "مرتاح كتير خصوصا بعد ما مر به" .