شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر: ندعم الحل السياسى فى ليبيا ونرفض التدخل العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الجزائرى، رفض بلاده القاطع للتدخل العسكرى فى ليبيا، مشددا على أهمية الحل السياسي فى البلد الشقيق، جاءت تلك التصريحات عقب لقاء نظيره الإيطالى لويجي دي مايو، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام قبل قليل، ووصل وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مساء أمس الأربعاء، إلى الجزائر في زيارة رسمية، وكان في استقبال وزير الخارجية الإيطالي، الوزير المنتدب المكلف بالجالية في الخارج رشيد بلادهان رفقة السفير الإيطالي، وتدخل هذه الزيارة في إطار سلسلة المشاورات التي تقوم بها الجزائر حول الأزمة الليبية.

وكانت تركيا فشلت فى محاولة استمالة تونس والجزائر لتبني موقف جبهة فايز السراج الذى يرعى عددا من المليشيات الإرهابية فى مدينة طرابلس الليبية والتى يحاول الجيش الوطني الليبي تحريرها، ويحاول السراج مجدداً وبدعم من وزير خارجية تركيا استمالة الجزائر.

ومن ناحية أخرى، غادر مطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الخميس ، وزير الخارجية سامح شكري، متوجها إلى العاصمة الجزائرية، وذلك لإجراء مشاورات مع الأشقاء الجزائريين حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

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