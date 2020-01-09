شكرا لقرائتكم خبر عن محامى غصن لوسائل إعلام: موكلى مرتاح للغاية للمسار القانونى فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محامى رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، اليوم الخميس، إن غصن مرتاح للغاية للمسار القانوني في لبناني، بعد أن تم استجوابه بشأن مذكرة من الشرطة الدولية (الإنتربول) صدرت بطلب من اليابان لاعتقاله بتهم ارتكاب جرائم مالية.

وقال كارلوس أبو جودة وهو محام مقيم في بيروت ويمثل غصن لتلفزيون (إم.تي.في) اللبنانى، إن فريق الدفاع عنه يشعر بالارتياح للإجراءات في بيروت ولكن الأهم من ذلك هو أن غصن نفسه "مرتاح كتير خصوصا بعد ما مر به" .

كان مصدر قضائي، قال لقناة العربية اليوم الخميس، إن رجل الأعمال كارلوس غصن سيسلم جوازه الفرنسي للسلطات اللبنانية.

فى غضون ذلك انتهت الجهات المختصة من التحقيق مع رجل الأعمال كارلوس غصن، وتمت إحالة الملف إلى النائب العام لدى محكمة التمييز، كما تم منعه من السفر، وكان مصدر قضائي قال إن محققين لبنانيين استجوبوا كارلوس غصن اليوم الخميس، تحت إشراف المدعي في بيروت، بعدما تم استدعاء غصن بشأن مذكرة اعتقال صدرت بحقه من الشرطة الدولية (الانتربول) في تهم بارتكاب جرائم مالية.