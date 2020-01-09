شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تستعد لإجلاء رعاياها من إيران والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستعد الحكومة الماليزية لإجلاء 220 ماليزيًّا مقيمين في إيران والعراق، جراء التطورات الأخيرة في منطقة الخليج .

وقال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم الخميس - إن القرار تم اتخاذه خلال اجتماع خاص بين وزارته وعدة وكالات بما فيها مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع والوزارة الداخلية وكذلك ديوان رئيس مجلس الوزراء .

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وأضاف عبد الله "نحن على أهبة الاستعداد في حالة الحاجة إلى إجلاء هؤلاء، حاليًّا هناك 58 ماليزيًا في إيران نصفهم من الطلاب، أما في العراق فهناك 162 ماليزيًّا معظمهم من موظفي شركة بتروناس للنفط والغاز والعديد من الأساتذة الجامعيين"، موضحا أن الوزارة أبلغت السفارات الماليزية القريبة من مناطق الصراع؛ لتكون على أهبة الاستعداد في حال حدوث الإجلاء المحتمل.

كما وجه دعوته إلى الماليزيين المقيمين في كلتا الدولتين إلى الاتصال المستمر بالسفارات الماليزية هناك، في حين نصح المواطنين الماليزيين بتأجيل الرحلات غير الضرورية إلى المنطقة المعنية.