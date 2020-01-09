شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر قضائى: رجل الأعمال كارلوس غصن سيسلم جوازه الفرنسى للسلطات اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر قضائي، لقناة العربية اليوم الخميس، إن رجل الأعمال كارلوس غصن سيسلم جوازه الفرنسي للسلطات اللبنانية.

فى غضون ذلك انتهت الجهات المختصة من التحقيق مع رجل الأعمال كارلوس غصن، وتمت إحالة الملف إلى النائب العام لدى محكمة التمييز، كما تم منعه من السفر، وكان مصدر قضائي قال إن محققين لبنانيين استجوبوا كارلوس غصن اليوم الخميس، تحت إشراف المدعي في بيروت، بعدما تم استدعاء غصن بشأن مذكرة اعتقال صدرت بحقه من الشرطة الدولية (الانتربول) في تهم بارتكاب جرائم مالية.

وهرب غصن الرئيس السابق لشركة نيسان (65 عاما) من اليابان إلى لبنان، الشهر الماضي بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن إيراداته وخيانة الثقة وإساءة استخدام موارد الشركة.