شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الإسلامى العسكرى يوقع مذكرة تعاون مشتركة مع منظمة التعاون الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقع الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بمقر التحالف بالرياض ، اليوم الخميس، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مذكرة تعاون مشترك تشمل العديد من المبادرات والبرامج التدريبية المشتركة، إضافةً إلى تبادل التقارير والدراسات ذات الشأن المشترك في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف .

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وأكد اللواء المغيدي ، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة الاستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومنظمة التعاون الإسلامي؛ رغبة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بينهما في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين التحالف والمراكز والهيئات والمنظمات المحليّة والإسلامية والدولية لتنسيق والتعاون وتكثيف جهود محاربة الإرهاب والتطرف العنيف .

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، سُبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العَلاقات بين الطرفين.