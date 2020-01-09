شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبى تعيد ساعة ثمينة إلى زائرة روسية لم تقدم بلاغا بفقدانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فى شرطة دبى، ساعة ثمينة إلى زائرة من جمهورية روسيا الاتحادية كانت قد أضاعتها فى دبى، على الرغم من أنها لم تتقدم ببلاغ فقدان ولم تكن على يقين أنها أضاعتها فى الإمارة، لكن الفريق المُختص تمكن من تحديد هوية صاحبة الساعة والتواصل معها.

ووفقا لما نشرته صحيفة البيان الإماراتية، حول ما حدث، قال العقيد محمد عقيل أهلى، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحرى، إن شرطة دبى وبعد عثورها على الساعة الثمينة لم يتبين وجود بلاغ يحمل تفاصيل فقدان هذه الساعة، ما استدعى تشكيل فريق متخصص للبحث والتحرى فى هذا الشأن.

وأضاف: بعد التواصل والتنسيق مع العديد من الجهات تبين أن الساعة لم يتم شراؤها من متاجر داخل الدولة، وهو ما استدعى تكثيف التقصى والبحث على المستوى الخارجى، أثمر عنه تمكن شرطة دبى من تحديد هوية مالكة الساعة ثم التواصل معها.

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وتابع العقيد أهلى، أن مالكة الساعة أوضحت أنها لم تقدم بلاغاً حول فقدانها يعود لعدم تيقنها من مكان فقدانها للساعة إن كان فى دبى أو فى مدينة موسكو، وهو ما شكل مفاجئة لها بأن بادرت شرطة دبي بالبحث عن هوية مالك الساعة وإعادتها لها.

وأكد العقيد أهلى، أن القيادة العامة لشرطة دبى حريصة على إعادة الحقوق إلى أصحابها والعمل على إسعاد المجتمع من زوار وسياح، وذلك عملاً بتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المرى، القائد العام لشرطة دبى، وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبى.

بدورها، تقدمت الزائرة بجزيل الشكر والامتنان لشرطة دبى على المفاجأة السارة، قائلة "لا أعلم ما هى الكلمات المناسبة التى يمكننى أن أعبر فيها عن الشكر الذى تستحقونه على هذا الاهتمام الرائع والحرص على إسعاد الناس".