شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من الملك سلمان يحملها وزيران سعوديان إلى الرئيس التونسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يسلم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان اليوم الخميس رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى الرئيس التونسي قيس سعيد .
ذكر ذلك سفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن محمود العلي،في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية ، قبيل الزيارة المرتقبة التي ستشهد لقاء المسؤولين السعوديين، مع الرئيس التونسي .
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الزيارة تتزامن مع الزيارة التي يؤديها وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان اليوم إلى تونس للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد .
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