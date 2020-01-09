شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من مليون نسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجمع الملك فهد، لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، تقريراً بإصداراته التى وزعها خلال شهر ربيع الآخر الماضى، بلغت 1.230.949 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية لمختلف الجهات الحكومية.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة "سبق"، أوضح التقرير أنه تم توزيع 1.080.717 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و20.992 نسخة من الأجزاء، و455 نسخة من التسجيلات، و89.021 نسخة من ترجمات معانى القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و39.764 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالى ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته فى الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ربيع الآخر1441هـ، بلغ 323.548.555 نسخة من مختلف الإصدارات.