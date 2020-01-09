شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسى المكلف يحذر من سيناريو عدم المصادقة على الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر رئيس الوزراء التونسى المكلف الحبيب الجملى، من سيناريو عدم المصادقة على الحكومة التى اقترحها والمرور إلى حكومة الرئيس، معتبرًا ذلك ''مضيعة للوقت فى مرحلة حرجة تمر بها البلاد''.

وقال الجملى -فى تصريحات إذاعية اليوم الخميس- إن ''تونس تحدق بها العديد من الإشكاليات وهى تنتظر تشكيل حكومة، أى حل فى حكومة الرئيس؟''.

وأشار رئيس الحكومة التونسى المكلف، إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد له أنه لا يرغب فى الذهاب إلى ''حكومة الرئيس'' وهو من مرر تركيبة الحكومة ويريد المصادقة عليها، وقال:"'الرئيس قال لى حرفيا أن تونس لا تتحمل''.. وشدد الجملى ''حكومة الرئيس ليست فى ذهن الرئيس ولا يرغب فيها''.

وجدد الجملى تعهده بتعديل التشكيلة الحكومية بعد المصادقة عليها فى البرلمان "لأنه غير ممكن دستوريا قبل ذلك''.

وأضاف الجملى أنه كون الفريق الحكومى على أساس أنه فريق مستقل، ولكن فى حال ثبت بالوثائق والأدلة عدم استجابة الأعضاء الذين اقترحهم لشروط النزاهة ونظافة اليد والانتماء السياسي، سيتم تغييره، قائلا "لو أخطأت فى التقدير أتعهد بتعديل ما يجب تعديله".

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وتأتى تصريحات الحبيب الجملي، قبل جلسة تصويت فى البرلمان غدا الجمعة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وسط حديث ومطالب من الأحزاب والكتل البرلمانية منذ أيام بشأن ضرورة تغيير بعض الأسماء المقترحة فى التشكيلة الحكومية التى تعهد رئيس الوزراء المكلف بأن تكون من الكفاءات المستقلة، ولكنها تواجه صعوبات لمنحها الثقة فى ظل إعلان أغلب أحزاب البرلمان رفضهم التصويت لصالحها.

وكان البرلمان التونسى قرر السبت الماضى عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل، للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة من رئيس الوزراء المكلف الذى أعلن تشكيل حكومته الخميس الماضى وتضم 28 وزيرًا و14 كاتب دولة.

ويجب وفق الفصل 89 من الدستور التونسى أن تحصل الحكومة الجديدة على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان، أى ما لا يقل عن 109 أصوات، وإلا فإنه بحسب الدستور يكلف الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى لتشكيل حكومة، أو يمر مباشرة إلى خيار تشكيل حكومة "حكومة الرئيس".

وكلف الرئيس التونسى فى 15 نوفمبر الماضى، الحبيب الجملى بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب.