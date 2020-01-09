الجزائر وإيطاليا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا

الجزائر/عباس ميموني/ الاناضول



دعت الجزائر وإيطاليا، الخميس، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية للسياسية لبلوغ حل سلمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، خلال زيارة للجزائر ليوم واحد.

وقال بوقادوم، إن هناك "تنسيق جيد جدًا بين الجزائر وإيطاليا بشأن الملف الليبي، حول المبادئ التي نصر على احترامها لتسوية الأزمة"، وعلى رأسها الحل "السياسي السلمي".

وقال "نحن نفض أي تدخل عسكري ونطالب بحظر نقل السلاح وإطلاق مفاوضات بين كل الليبيين في ظل احترام القانون الدولي وبتعاون وتأييد من المجتمع الدولي وخاصة دول الجوار".

وشكر الوزير الجزائري إيطاليا على دعم موقف الجزائر والدور الذي تقوم به مع الشركاء الإقليميين والفاعلين الأساسيين في القضية الليبية من أجل دعم وقف اطلاق النار.

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من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي، إنه وقف على رغبة دول الاتحاد الأوروبي، تركيا ومصر في وقف الحرب الجارية بين الأطراف الليبية.

ويشن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 04 ابريل/نيسان الماضي هجوما متعثرا على العاصمة طرابلس.

وقال دي مايو: "الجميع متفق على وقف اطلاق النار، الآن يجب أن يجلس الكل على طاولة واحدة لايجاد الحل الملائم لهذه الأزمة".

وامتدت مباحثات الطرفين الجزائري والإيطالي، إلى مجالات التعاون الثنائي في الطاقة والتكنولوجيات الحديثة والسياحة وكذا الهجرة غير الشرعية وقضايا أخرى إقليمية ودولية، وفق ما صرحت به مصالح وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

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