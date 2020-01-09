تشاووش أوغلو يلتقي الرئيس العراقي في بغداد

بغداد/ الخليج 365

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الرئيس العراقي برهم صالح في العاصمة بغداد، في إطار المبادرات الدبلوماسية المكثفة المتواصلة بهدف تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة.

وذكر مراسل الخليج 365، الخميس، أن اللقاء جرى في قصر السلام، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق اليوم، إلتقى تشاووش أوغلو، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في العاصمة بغداد.

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ونشر تشاووش أوغلو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نحن في بغداد لمناقشة علاقاتنا مع العراق الشقيق، والتطورات الإقليمية".

ومن المنتظر أن يلتقي تشاووش أوغلو، مع نظيره العراقي محمد الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وكانت وزارة الخارجية التركية، أعلنت في وقت سابق أن تشاووش أوغلو سيجري زيارة إلى العراق تستغرق يوماً واحداً، في إطار المبادرات الدبلوماسية المكثفة المتواصلة بهدف تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.