سلامة يرحب بدعوات وقف إطلاق النار في ليبيا

وليد عبد الله/ الاناضول

رحب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة بدعوات وقف إطلاق النار في طرابلس من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، كان آخرها الدعوة المشتركة التي أطلقتها تركيا وروسيا.

والأربعاء، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في إسطنبول، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يدعوان لوقف إطلاق نار في ليبيا يبدأ منتصف ليل الأحد.

ودعا سلامة في بيان، على الموقع الإلكتروني للبعثة، جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى الاستجابة لهذه الدعوات والمبادرة فوراً إلى وقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء والمزيد من المعاناة لشعبها الذي عانى الويلات جراء هذه الحرب.

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وناشد سلامة المجتمع الدولي، وخاصة الدول المعنية بالملف الليبي، الاستفادة من الزخم الراهن للدفع قدماً بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن.

وتشن قوات خليفة حفتر المدعوم إماراتيا، وفق حكومة الوفاق، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي القائم منذ عام 2011.

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