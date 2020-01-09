تشاووش أوغلو يلتقي رئيس الوزراء العراقي في بغداد

بغداد/ الخليج 365

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في العاصمة بغداد.

وذكر مراسل الخليج 365، أن لقاء تشاووش أوغلو وعبد المهدي، جرى بشكل مغلق في مقر الحكومة ببغداد.

وأشار مراسل الخليج 365 أن وفدي البلدين شاركا في اجتماع تشاووش أوغلوـ عبدالمهدي.

Advertisements

ونشر تشاووش أوغلو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نحن في بغداد لمناقشة علاقاتنا مع العراق الشقيق، والتطورات الإقليمية".

ومن المنتظر أن يلتقي تشاووش أوغلو، مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ونظيره العراقي محمد الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وكانت وزارة الخارجية التركية، أعلنت في وقت سابق أن تشاووش أوغلو سيجري زيارة إلى العراق تستغرق يوماً واحداً، في إطار المبادرات الدبلوماسية المكثفة المتواصلة بهدف تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.