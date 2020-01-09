صعود التضخم السنوي في مصر إلى 6.8 بالمئة خلال ديسمبر

القاهرة/ الخليج 365

صعد معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 6.8 بالمئة خلال ديسمبر/ كانون الأول 2019، مقابل 2.7 بالمئة في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، الخميس، إن معدل التضخم الشهري، سجل معدلا سالبا بنسبة 0.2 بالمئة في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وعاود معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع مجددا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن شهد تراجعا كبيرا خلال الشهور الخمسة الماضية.

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وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 1 بالمئة على الإيداع والإقراض إلى 12.25 بالمئة و 13.25 بالمئة على التوالي، مسجلا رابع خفض خلال 2019.

وقال المركزي المصري في بيان آنذاك، إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض واحد بالمئة بفضل "استمرار تراجع التضخم".

ويستهدف البنك المركزي المصري معدلا للتضخم عند تسعة في المئة (زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.