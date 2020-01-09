الصحة تحذر من مدعي العلاج بالطب البديل

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت الصحة من مدعي العلاج بالطب البديل الذين يروجون لأنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يكون لديهم رخصة للمزاولة.
ونشرت “الصحة” مقطع فيديو من خلال منصتها التوعوية #عش_بصحة عبر الرابط https://twitter.com/Livewell_MOH، شدّدت فيه على عدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات الطبية التي لا تستند إلى أساس علمي، وأنها تحاول استغلال حاجات المرضى للعلاج.
وأكدت الوزارة أهمية أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، والتواصل مع مركز صحة 937 للإبلاغ عن مدعي الطب البديل.
وأشارت إلى أن المواطنين والمقيمين يمكنهم الحصول على معلومات الرخص للطب البديل والتكميلي من خلال المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
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