«الجوازات» توضح السن القانوني الذي يسمح للفتاة بالسفر بدون تصريح

صحيفة الخليج الالكترونية

نوهت المديرية العامة للجوازات بالسن القانوني الذي يسمح للمواطنات بالسفر بدون حمل تصريح، وذلك وفقاً للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي.

وأوضحت أنه يسمح للمواطنات بإصدار جوازات السفر بأنفسهن؛ شأنهن في ذلك شأن جميع المواطنين، كما يحق لهن السفر بدون تصريح في سن 21 عامًا فما فوق.

وكانت التعديلات الجديدة نصت على أن موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز تكون لمن هم أقل من ٢١ سنة؛ فيما أكدت أن سفر المواطنين ممن هم دون سن (21) الواحد والعشرون عامًا يُشترط أن يكون بموافقة ولي الأمر.

واستثنت التعديلات، المتزوجون والمبتعثون للدراسة في الخارج؛ شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، إضافة إلى الموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.