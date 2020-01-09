مودريتش يسجل الهدف 200 في تاريخ #السوبر_الإسباني

الخليج - د ب أ

سجل لاعب وسط فريق ريال مدريد، النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الهدف رقم 200 في تاريخ منافسات بطولة السوبر الإسباني في شباك فريق فالنسيا، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز “الملكي” 3-1 في نصف نهائي البطولة على ملعب “الجوهرة المشعة”.

ذكر حساب “مستر شيب” الإسباني، المتخصص فى رصد الإحصائيات، أن هدف مودريتش في شباك فالنسيا بالدقيقة 65 من زمن اللقاء من تصويبة رائعة على يمين حارس “الخفافيش”، هو الهدف رقم 200 فى تاريخ بطولة كأس السوبر الإسباني.

وسجل لاعب “الملكي” ميتغود، أول أهداف السوبر الإسباني عام 1982.