لبنان يصدر قراراً بمنع سفر كارلوس غصن

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدر القضاء اللبناني, اليوم الخميس قراراً بمنع سفر رجل الأعمال كارلوس غصن خارج البلاد، بعد استماع النيابة العامة التمييزية إليه بشأن “النشرة الحمراء” الصادرة بحقه عن الانتربول، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن “النيابة العامة التمييزية أصدرت قراراً بمنع سفر غصن وطلبت الحصول على ملفه من السلطات اليابانية”، علماً أن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية.
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