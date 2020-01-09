شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وثلوج.. «المسند» يتوقع موعد ذروة الكتلة الباردة على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، حالة مطرية قد تؤثر اليوم على عدة مناطق، وأن الكتلة الباردة متبقية وذروتها بداية الأسبوع القادم.

وقال المسند عبر حسابه الشخصي في “تويتر”: “حالة مطرية قد تؤثر اليوم على أجزاء من الشرقية وعسير والباحة وجازان، وربما الأطراف الشمالية من المملكة”.

وأضاف: “متوقع أن تجثم الكتلة الهوائية الباردة الحالية فوق المملكة لبضعة أيام، ومتوقع أن تكون ذروتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بوجه عام -بمشيئة الله-“.

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وتابع: “ربما يتشكل الصقيع على نواحٍ واسعة من وسط وشمال الوسطى والمناطق الشمالية؛ خاصة الشمالية الغربية، ومتوقع أن تسقط نُتَف الجليد على مرتفعات اللوز شمال غرب بوك صباح الجمعة، ودرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 14 تحت الصفر وخط الثلج الدائم يهبط ليصل ارتفاعه لنحو 1500م؛ علمًا بأن قمم جبال اللوز يبلغ ارتفاعها 2549م”.