شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق «عقبة قلوة الباحة» احترازياً بسبب تساقط الصخور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة: أعلنت الجهات المرورية في منطقة الباحة، إغلاق عقبة قلوة بصورة احترازيّة، وذلك بسبب وجود صخور متساقطة. وأوضح مرور الباحة أن هذا الإجراء يأتي بصفة مؤقتة حتى يتم إزالة العوائق والتأكد من سلامة الطريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق «عقبة قلوة الباحة» احترازياً بسبب تساقط الصخور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.