صحفي يمني يكشف عن مستشفيين “استثماريين“ في مصر.. ماذا يحدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

كشف الصحفي اليمني رمزي الفندي عن مستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة ، شعره الربح والكسب من المرضى اليمنيين.



وذكر الفندي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها تصلنا الكثير من الشكاوي والقصص والحكايات عن سلبيات كثيرة من ابناء الوطن الذين يذهبون للعلاج إلى مصر .

وأكد الفندي، ان تلك المجموعة الإستثمارية التي تديرها لاتهدف الى العمل الطبي اكثر من هدفها للربح المادي.

وقال الفندي، إن الكثير من المواطنين اليمنيين وحتى المصريين وابناء جاليات عرببة اخرى، يتعرضون للنصب والإحتيال

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والإستغلال.

وتابع، هناك الكثر لدينا ممن نهبت تلك المستشفيات عليهم مبالغ خيالية جدا دون اي نتيجة من الناحية الطبية،

اضف الى انهم لايمتلكون اخلاق المهنة الطبية ولا الإنسانية.

وختم الصحفي اليمني منشوره بالقول، على من يقرر السفر الى مصر للعلاج، ان يتحرى ويسأل ويستفسر من جهات الإختصاص قبل ان يكون ضحية.