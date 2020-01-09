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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحفي يمني يكشف عن مستشفيين “استثماريين“ في مصر.. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
كشف الصحفي اليمني رمزي الفندي عن مستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة ، شعره الربح والكسب من المرضى اليمنيين.
وذكر الفندي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها تصلنا الكثير من الشكاوي والقصص والحكايات عن سلبيات كثيرة من ابناء الوطن الذين يذهبون للعلاج إلى مصر .
وأكد الفندي، ان تلك المجموعة الإستثمارية التي تديرها لاتهدف الى العمل الطبي اكثر من هدفها للربح المادي.
وقال الفندي، إن الكثير من المواطنين اليمنيين وحتى المصريين وابناء جاليات عرببة اخرى، يتعرضون للنصب والإحتيال
والإستغلال.
وتابع، هناك الكثر لدينا ممن نهبت تلك المستشفيات عليهم مبالغ خيالية جدا دون اي نتيجة من الناحية الطبية،
اضف الى انهم لايمتلكون اخلاق المهنة الطبية ولا الإنسانية.
وختم الصحفي اليمني منشوره بالقول، على من يقرر السفر الى مصر للعلاج، ان يتحرى ويسأل ويستفسر من جهات الإختصاص قبل ان يكون ضحية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.