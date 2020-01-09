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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عكاظ.. الصحة السعودية تحذر من مدعي العلاج البديل وتدعوا للابلاغ عنهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
العربي
حذرت وزارة الصحة السعودية من مدعي العلاج بالطب البديل الذين يروجون لأنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكون لديهم رخصة للمزاولة.
ونشرت «الصحة» مقطع فيديو من خلال منصتها التوعوية «عش بصحة»، عبر الرابط https://twitter.com/Livewell_MOH، شدّدت فيه على عدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات الطبية التي لا تستند إلى أساس علمي، وأنها تحاول استغلال حاجات المرضى للعلاج.
وأكدت الوزارة أهمية أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، والتواصل مع مركز صحة 937 للإبلاغ عن مدعي الطب البديل.
وأبانت أن المواطنين والمقيمين يمكنهم الحصول على معلومات الرخص للطب البديل والتكميلي من خلال المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
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