مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار يمنع ترامب من خوض حرب ضد إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي الأربعاء أن المجلس الذي تهيمن عليه أغلبية ديمقراطية، سيصوت الخميس على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من خوض حرب ضد إيران.

وقالت بيلوسي «مخاوفنا لم تتبدّد»، على الرّغم من المعلومات السرية التي اطّلع عليها النواب من مسؤولين كبار في إدارة ترامب خلال جلسة مغلقة عقدت لإطلاعهم على الظروف التي أملت على ترامب إصدار الأمر باغتيال سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في غارة جوية أمريكية في بغداد الجمعة.

وأضافت «التزاماً منّا بواجبنا بضمان أمن الشعب الأمريكي»، فإن مجلس النواب سيصوت الخميس على مشروع القرار «الذي يهدف إلى الحد من الأعمال العسكرية للرئيس ضد إيران». وقالت بيلوسي إن الغارة التي نفّذتها طائرة أمريكية مسيّرة قرب مطار بغداد فجر الجمعة كانت «ضربة عسكرية غير متكافئة واستفزازية» تقرّرت «بدون استشارة الكونجرس». وأضافت «أدى هذا العمل إلى تعريض جنودنا ودبلوماسيينا ومواطنينا للخطر، لأنّه أدّى لخطر إحداث تصعيد خطير للتوتر مع إيران»، في وقت أظهر فيه ترامب «أنّه ليست لديه أيّ استراتيجية متّسقة» بهذا الصدد.

وأشار مراقبون إلى أنه حتى وإن نجح مجلس النواب في إصدار مشروع القرار، إلا أن هذا لا يعني تمريره داخل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الموالون للرئيس ترامب.