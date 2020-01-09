أسهم اليابان تحقق أكبر ارتفاع منذ منتصف ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت الأسهم اليابانية بأكبر قدر خلال نحو شهر صباح الخميس، لتعوض جميع الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعدما لمحت الولايات المتحدة وإيران برغبتهما في تجنب المزيد من الصراع العسكري.

وارتفع 217 سهماً على المؤشر نيكي مقابل تراجع ثمانية أسهم، كما زاد المؤشر 2.31 في المئة إلى 23729.87 نقطة وهي أعلى زيادة بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول.

ومحا المؤشر القياسي انخفاضاً بنسبة 1.57 في المئة، الأربعاء بعد هجمات صاروخية إيرانية على منشآت تضم قوات أمريكية في العراق رداً على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية في الأسبوع الماضي.

وتسبب الهجوم في اضطراب الأسواق المالية العالمية في بداية الأمر حيث أثار مخاوف من صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.

لكن الأسواق تنفست الصعداء بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية وإن الولايات المتحدة غير مضطرة للرد عليه.

وقاد قطاعا التكنولوجيا والسلع غير الأساسية القطاعات الصاعدة وارتفعت أسهم «أومرون كورب» لصناعة المكونات الكهربائية و«بانداي نامكو هولدنجز» لألعاب الفيديو.

وكانت أعلى زيادة بالنسبة المئوية لسهم شركة الإعلام الإلكتروني «سايبر إجنت» الذي ارتفع 6.77 في المئة، يليه سهم «سكرين هولدنجز» لصناعة أشباه الموصلات وصعد 6.1 في المئة ثم «فوجي فيلم هولدنجز للتصوير وصناعة المعدات الطبية» وزاد 6.04 في المئة.

وكان سهم إنبكس كورب للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي الأكثر تراجعاً بالنسبة المئوية على المؤشر وانخفض 2.7 في المئة.