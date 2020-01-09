شكرا لقرائتكم خبر عن شينزو آبي يزور السعودية والإمارات وعمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الخميس إن رئيس الوزراء شينزو آبي سيمضي في خططه مطلع الأسبوع لزيارة السعودية وعمان والإمارات. وقالت اليابان هذا الأسبوع إنها ستلتزم بخطط لنشر قوات في الشرق الأوسط لضمان سلامة سفنها على الرغم من تصاعد التوترات بعد اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني، والرد الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين تستخدمهما قوات أمريكية في العراق.

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