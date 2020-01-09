مصدر: محققون لبنانيون يستجوبون كارلوس غصن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر قضائي إن محققين لبنانيين استجوبوا كارلوس غصن اليوم الخميس، تحت إشراف المدعي في بيروت، بعدما تم استدعاء غصن بشأن مذكرة اعتقال صدرت بحقه من الشرطة الدولية (إنتربول) في تهم بارتكاب جرائم مالية.

وهرب غصن الرئيس السابق لشركة نيسان (65 عاما) من اليابان إلى لبنان، الشهر الماضي بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن إيراداته وخيانة الثقة وإساءة استخدام موارد الشركة.

ولم يتسن بعد الوصول إلى محامي غصن في بيروت للتعقيب اليوم الخميس. ويجري استجواب غصن في قصر العدل في بيروت.