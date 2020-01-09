شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 2 من عناصر أمنية بهجوم إرهابى قرب الحدود العراقية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم الخميس، مقتل وإصابة أربعة عناصر أمنية بهجوم إرهابي قرب الحدود العراقية السورية . Advertisements وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - إن " القوات الأمنية أجرت عملية تفتيش للبحث عن عناصر إرهابية، تعرضت للفوج الثالث في لواء شرطة الحدود الرابع ضمن الحدود العراقية – السورية" ... وأضافت أن "تلك العملية أسفرت عن مقتل عنصرين اثنين وإصابة اثنين آخرين ". وأعلنت خلية الإعلام الأمني أمس إصابة ضابط وجندي جراء تفجير وقع في محافظة كركوك.

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