شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أفريقى أخفى 297 جرام ألماس فى أحشائه محاولا تهريبها إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الهيئة الاتحادية للجمارك بإمارة الشارقة من ضبط مسافر يحمل جنسية دولة إفريقية قادماً من دولة إفريقية أخرى أثناء محاولة تهريبه كمية من الألماس الخام في أحشائه بالتعاون دائرة الموانئ البحرية والجمارك بإمارة الشارقة ومركز الاستعلام المبكر التابع للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة .

وقالت الهيئة الإتحادية للجمارك، إنها تلقت قبل عدة أيام معلومة من مركز الإستعلام المبكر التابع للهيئة العامة لأمن المنافذ، يفيد بمحاولة مسافر إفريقي يعمل بتجارة الهواتف المتحركة تهريب كمية من الألماس الخام في أحشائه خلال قدومه من إحدى الدول الإفريقية إلى دولة الإمارات عبر مطار الشارقة الدولي، تم التنسيق مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وبمجرد وصول الراكب على الرحلة القادمة من دولة إفريقية إلى منطقة الجوازات في مطار الشارقة تم التحفظ على جواز سفره وتحويله إلى جمارك الشارقة التي قامت بتفتيشه وكذلك الحقائب التي كانت بحوزته،حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.



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وأشارت الهيئة إلى أن المتهم أفاد في التحقيقات بأنه قدم إلى دولة الإمارات عبر مطارات إحدى الإمارات عدة مرات من قبل دون ممارسة عمليات التهريب أو التورط فيها، وأنه قام بشراء الألماس الخام الذي تم ضبطته بحوزته من السوق السوداء بإحدى دول إفريقيا عن طريق شريكين له في تلك الدولة، موضحاً أنه خطط للبحث عن مشترين محتملين في دولة الإمارات للألماس المهرب دون تحديد أشخاص معينين.

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وأضافت الهيئة، في بيانها، أنه بعد عرض المسافر على جهاز كشف الأحشاء من قبل جمارك الشارقة تبين قيامه بإخفاء 3 قطع بلاستيكية في أحشائه تحتوي على 297 جرام من مادة الألماس الخام تبلغ قيمتها حوالي 90 ألف دولار أمريكي، حيث تم التحقيق معه ومصادرة الألماس المضبوط وإحالته إلى الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.