شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين والأسد فى زيارة الكاتدرائية المريمية أقدم كنيسة في سوريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة روسيا اليوم، اليوم الخميس، جزءا من زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والسورى بشار الأسد لأقدم كنيسة أرثوذكسية في سوريا وهى الكاتدرائية المريمية، التي بنيت في القرن الثانى الميلادى، خلال زيارة الرئيس بوتين دمشق، وزار يوم عيد الميلاد في دمشق وفق الأرثوذكس مجموعة من المعالم الدينية المقدسة للدين الإسلامى والمسيحى، وتوجه لأقدم كنيسة أرثوذكسية في سوريا ومسجد يحتفظ بآثار يوحنا المعمدان.

وشكر بطريرك الكاتدرائية المريمية بوتين لإرساله الجيش الروسي لمساعدة سوريا ودعم الرئيس السورى، وقال: "إنه بدون هذه المساعدة، لا يمكن أن تكون الكنيسة الآن، وكان من المحتمل أن تكون مقر تنظيم داعش أو بعض أمراء الحرب المتشددين.

وكانت قد أعلنت الرئاسة السورية، فى وقت سابق زيارة الرئيس الروسى بوتين برفقة الرئيس السورى بشار الأسد للمسجد الأموى الكبير وضريح النبى يحيى عليه السلام ونشرت الرئاسة السورية، صورا للزيارة وعلقت قائلة: "برفقة الرئيس الأسد.. الرئيس بوتين جال فى مدينة دمشق حيث زار الجامع الأموى الكبير واطلع على معالمه، كما زار فيه ضريح النبى يحيى عليه السلام (القديس يوحنا المعمدان)، وسجل كلمة فى سجل الزوار".

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بوتين والأسد فى زيارة أقدم كنيسة أرثوذكسية في سوريا

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية، أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، وصل دمشق والتقى الرئيس السورى بشار الأسد، فى زيارة هى الأولى من نوعها إلى العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع قبل نحو تسع سنوات، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف، إن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين قام بزيارة مفاجأة إلى دمشق، والتقى مع الرئيس السورى، بشار الأسد، فى مقر فريق القوات المسلحة الروسية فى سوريا.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسى يورى بوريسوف زار سوريا الشهر الماضى لمدة يومين التقى خلالها الرئيس السورى بشار الأسد لبحث موضوع مرفأ طرطوس الذى استأجرته روسيا وخيارات الأفضليات الجمركية لتوريد المنتجات الزراعية السورية لروسيا من الحمضيات والزيتون وزيت الزيتون.