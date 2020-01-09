شكرا لقرائتكم خبر عن توصية من «الشورى» لـ«وزارة الإسكان» بشأن توفير خيارات سكنية لـ«العزاب» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
تقدمت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بتوصية بشأن دراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات “العزاب” ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب الحصول على أحد الخيارات السكنية لدى وزارة الإسكان.
وجاءت توصية اللجنة – وفقًا لـ”الرياض” – عبر تعليقها على التقرير السنوي لوزارة الإسكان المعروض للمناقشة، داعية المجلس للموافقة على توصيتها في جلسة الإثنين المقبل.
وأوضحت اللجنة أن أهمية هذا الأمر ترجع إلى أن المسوحات السكانية أظهرت أن نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج تعدت 41 %، وفي الإناث نسبة من لم يتزوجن تجاوزت 32 %.
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