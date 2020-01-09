توصية من «الشورى» لـ«وزارة الإسكان» بشأن توفير خيارات سكنية لـ«العزاب»

تقدمت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بتوصية بشأن دراسة السماح لغير ‏المتزوجين من المواطنين والمواطنات “العزاب” ممن بلغ عمره ‏‏25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب الحصول على أحد الخيارات السكنية ‏لدى وزارة الإسكان.‏

وجاءت توصية اللجنة – وفقًا لـ”الرياض” – عبر تعليقها على التقرير ‏السنوي لوزارة الإسكان المعروض للمناقشة، داعية المجلس ‏للموافقة على توصيتها في جلسة الإثنين المقبل.‏

وأوضحت اللجنة أن أهمية هذا الأمر ترجع إلى أن المسوحات ‏السكانية أظهرت أن نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج ‏تعدت 41 %، وفي الإناث نسبة من لم يتزوجن ‏تجاوزت 32 %.‏