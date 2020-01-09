شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان: المملكة وقيادتها تقف مع العراق لتجنيبه خطر الحرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وقوف المملكة وقيادتها مع العراق، وقال: “ستبذل المملكة كل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية”.

جاء ذلك في تغريدة للأمير خالد بن سلمان على حسابه على موقع “تويتر” أمس، قال فيها: “تقف المملكة وقيادتها دومًا مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي”.

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يذكر أن نائب وزير الدفاع، كان قد أجرى مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكيين، عندما استقبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في البيت الأبيض، الثلاثاء الأمير خالد بن سلمان، وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهمية العلاقات الثنائية القوية بين البلدين. كما الْتقى نائب وزير الدفاع، كلًّا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

وناقشت هذه اللقاءات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع الجانب الأمريكي، والجهود المشتركة للحد من التوترات وتجنب التصعيدات التي قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة، في ضوء استفزازات النظام الإيراني وأنشطته المزعزعة للاستقرار.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز للقيادة الأمريكية، عن تقديره للشراكة المستمرة لـ75 عامًا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مجددًا التزام المملكة بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة؛ للعمل على استقرار المنطقة ومعالجة المخاوف الأمنية المشتركة للبلدين.