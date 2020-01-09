شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: تدشين بوابة خاصة بخدمات تأجير السيارات قريباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مسؤول في هيئة النقل العام، أنه سيتم قريباً تدشين بوابة تأجير تعني بخدمات تأجير السيارات، مبيناً أن ذلك سيتم خلال نحو شهر من الآن.

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وقال مدير عام النقل بالسيارات الصغير بهيئة النقل “ماجد الزهراني” في لقاء لبرنامج “تم” على قناة “SBC”، إن العقد الموحد في مراحله النهائية ويتم دراسته مع الجهات الأخرى، مضيفاً أن بوابة التأجير التي ستدشن ستعني بخدمات السيارات كمرحلة أولى وستشمل تأجير الشاحنات في المرحلة المقبلة.

وأوضح “الزهراني” أن الهدف من بوابة التأجير أن تكون العملية ضامنة لحقوق المؤجر والمستأجر، بحيث لا يكون هناك سيارة للإيجار بدون تأمين، أو تكون غير صالحة أو عليها مطالبات لجهات أمنية أو جهات أخرى.