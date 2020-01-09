شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة تصل للصفر.. خبير طقس يتوقع موجة شديدة البرودة تضرب عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع إبراهيم الحربي، الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، هبوب موجة هوائية شديدة البرودة، تضرب عددًا من مناطق المملكة، وتصل معها درجات الحرارة إلى الصفر، وذلك خلال اليومَيْن المقبلَيْن.

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وقال “الحربي” إن حالة عدم استقرار ناتجة من منخفض قطبي، يدفع بأخدود هوائي بارد في طبقات الجو العليا نحو مناطق المملكة، ومن المتوقع نشاط رعدي محدود، وفرص مواتية لهطول أمطار متفرقة على الشمالية الشرقية، وكذلك القريات وطريف وتبوك – بمشيئة الله-.

وأوضح أنه من المتوقع تساقط الثلوج على المرتفعات القريبة من القريات وجبال اللوز، وكذلك طريف، وستتهيأ الفرصة من مساء اليوم الخميس، وتزداد يوم الجمعة – بمشيئة الله -، ومن المرجح أن يحل الزائر الأبيض ساعات عدة، ويرافق ذلك اندفاع كتله هوائية شديدة البرودة، تعمل على انخفاض حاد في درجات الحرارة.

ونصح “الحربي” أصحاب المخيمات والمتنزهين في البراري بأخذ الحيطة والحذر من شدة البرودة.