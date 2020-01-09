شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير للأمم المتحدة يكشف مسؤولية إيران عن هجوم أرامكو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

كشف تقرير سري للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، أن جماعة الحوثيين الإرهابية باليمن لم تنفّذ الهجوم الذي استهدف منشآت نفط بالمملكة في سبتمبر الماضي، الشيء الذي يعزز الاتهامات الأمريكية لإيران بالمسؤولية عن تلك الهجمات، حسبما جاء في “روريترز”.

واتهمت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والمملكة، إيران بتنفيذ هجوم 14 سبتمبر على منشآت نفطية لشركة أرامكو في بقيق وخريص؛ رافضة إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران المسؤولية عن الهجمات.

وقال تقرير الخبراء المستقلين للأمم المتحدة للجنة العقوبات الخاصة باليمن بمجلس الأمن: إنه “على الرغم من ادعاءاتهم بخلاف ذلك؛ فإن ميليشيات الحوثيين لم تنفذ الهجمات على بقيق وخريص في 14 سبتمبر 2019”.