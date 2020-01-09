تعرف في أي عُمر يكتمل نمو عيون الطفل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

يتعلّم الطفل الرؤية مع مرور الوقت، مثلما يتعلّم المشي والكلام. فتركيز البصر، وتحريك العيون بتوافق تام وفي الاتجاه الدقيق يتطلّب تمريناً، ويكتسب الطفل هذه القدرات مع التكرار. كما يحتاج الصغير لتعلّم كيف يستفيد من البيانات والمعلومات البصرية التي ترسلها العيون إلى الدماغ، ليفهم عمق الصورة وحركة العالم من حوله.



وعند ولادة الطفل لا يكون نمو العيون قد اكتمل، وتكون الرؤية ضبابية بشكل عام أمام الصغير، ولا يستطيع أن يرى ما هو أبعد من 20 إلى 25 سم حتى يبلغ 4 أشهر، لكنه يميز وجه الأم والأب على مسافة أبعد من ذلك.

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وخلال الشهر الأول والثاني من عُمر الطفل لا تعمل العينان بتوافق كامل، وقد يبدو أن لديه بعض الحول في هذه المرحلة نتيجة عدم اتقان التوافق الحركي بين العينين. وعندما يبلغ الصغير الشهر الثالث يستطيع تتبع حركة جسم معين.

ومع بلوغ الرضيع الشهر الخامس يتحسن التوافق الحركي بين العينين، وتصبح الصورة أمامه ذات عمق أكبر، أي يستطيع إدراك الأبعاد الثلاثية للأشياء. كما تصبح حساسية العين للألوان أفضل، فتصبح الصورة أوضح من حيث التباين اللوني.

وعندما يبدأ الصغير يحبو في الشهر الثامن تكتسب العينان مزيداً من المهارات. وفي الشهر العاشر يبدأ في جذب الأشياء، ويعني ذلك تطور مهارات التوافق البصري الحركي بين اليدين والعينين، ثم مع بلوغ العام الأول يبدأ في المشي، ويعني ذلك تطوّر مهارات تقدير المسافات والأبعاد.

وتكتمل مهارات الإبصار عندما يبلغ الطفل عامين، ويستخدم الصغير حواس السمع والإبصار واللمس في استكشاف البيئة المحيطة به.