دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع باناسونيك تقدم أول سماعات لاسلكية منفصلة بميزة إلغاء الضوضاء #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت باناسونيك ثلاثة خيارات من السماعات اللاسلكية المنفصلة في معرض CES2020؛ سماعة Panasonic RZ-S500W، سماعة RZ-S300W وسماعة Technics EAH-AZ70W.

سماعتي RZ-S500W وRZ-S300W من المفترض أن تقدما ميزة إلغاء ضوضاء رائدة، وتحتويان على ميكروفون MEMS وهيكل مماثل لتجويف الأذن ليعزل أصوات الرياح وتشويش المكالمات الخارجية.

السماعتين مضادتين لرذاذ الماء بمعيار IPX4، ويمكن للمستخدم التحويل ما بين وضع الصوت المحيطي، وضع عزل الضوضاء وإغلاق السماعة بضغطة زر. تطبيق Panasonic Audio Connect المجاني سيوفر أدوات تحكم إضافية مثل تفضيلات صوت مخصصة، تنبيهات البطارية والتتبع في حالة ضياع السماعات أو سرقتها.

سماعة RZ-S500W وسماعة Technics EAH-AZ70W تأتيان تقنية مزدوجة هجينة لعزل الضوضاء، والتي تجمع ما بين تقنية FF-NC وتقنية FB-NC لإلغاء الضوضاء ومعالج تناظري ورقمي. ومن المفترض أن تقلل هذه المزايا من الضوضاء داخل وخارج قطع الأذن لإلغاء ضوضاء مُحسن.

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سماعة Technics EAH-AZ70W تحتوي أيضًا على ميكرفون MEMS، أدوات تحكم بالضغط للتنقل ما بين الأوضاع وإعداد إضافي من خلال التطبيق. السماعة مضادة لرذاذ الماء وتوفر 6 ساعات من التشغيل المتصل وحافظة شحن تمنحك 18 ساعة تشغيل إضافية.

السماعات ستكون متوفرة في يونيو هذا العام، إلا أن الشركة لم تكشف عن السعر بعد.

المصدر

هذا الموضوع باناسونيك تقدم أول سماعات لاسلكية منفصلة بميزة إلغاء الضوضاء #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.